Мишустин анонсировал выделение средств на лекарства в регионах
Мишустин: направим почти 1,7 миллиардов рублей для предоставления лекарств в регионах
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Власти направят около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью — лечебным питанием. Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен, поэтому сегодня мы дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 миллиард 700 миллионов рублей", — сказал премьер на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что важно своевременно довести эти средства до субъектов РФ.