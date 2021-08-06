МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Власти направят около 1,7 миллиарда рублей для предоставления лекарств в регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Кабмин выделил 8 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу

"Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью — лечебным питанием. Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен, поэтому сегодня мы дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 миллиард 700 миллионов рублей", — сказал премьер на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что важно своевременно довести эти средства до субъектов РФ.