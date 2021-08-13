МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с COVID за сутки — 815, за все время скончались 168 864 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Москве отметили требование о переводе 30% сотрудников на "удаленку"

В Москве подтверждены 59 смертей пациентов с COVID-19, в Петербурге — 42. Отмечается, что за все время в России от коронавируса умерло 168 864 человека.

За сутки в РФ зарегистрировано 22 277 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 850 (8,3%) без клинических проявлений. Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,34%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2529, Петербурге — 1810, Подмосковье — 1223. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве (0,16%) и Татарстане (0,21%), сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в РФ выписаны 19 368 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 848 340 пациентов.