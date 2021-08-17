МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 20 958 до 6 642 559, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 958 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 710 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 642 559 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,32%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 006, Подмосковье — 1 328, Санкт-Петербурге — 1 156.

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай — 0,11%.

За сутки в РФ выписаны 18 407 человек после COVID-19, за все время — 5 918 324, в частности, в Москве выписаны 2467 человек, в Подмосковье — 1891, Санкт-Петербурге — 1316.

За сутки в России подтверждены 805 смертей с COVID-19, за все время — 172 110, в частности, в Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 52, Краснодарском крае — 33.