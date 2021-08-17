МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пятая отечественная вакцина от коронавируса скоро появится в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Лавров прокомментировал переговоры с ЕС о признании ковидных сертификатов

"В Российской Федерации… четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", — сказала Попова в ходе круглого стола "Санитарный щит страны — безопасность для граждан" в штабе "Единой России".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".