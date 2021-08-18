МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 20 914, до 6 663 473, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 914 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрированы 6 663 473 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,31%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге — 1 636, Москве — 1 590, Подмосковье — 1240.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 29, Чукотском автономном округе — 14, Ненецком автономном округе — 8.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,1%.

За сутки в РФ выписаны 20 713 человек после COVID-19, за все время — 5 939 037, в частности, в Москве выписано 3 029 человек, в Подмосковье — 1 861, в Санкт-Петербурге — 1 786.

За сутки в РФ подтверждены 799 смертей с COVID-19, за все время — 172 909, в частности, в Москве — 59, Санкт-Петербурге — 40, Краснодарском крае — 34.