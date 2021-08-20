МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 20 992, до 6 705 523, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 20 992 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 588 (7,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 6 705 523 случая. Темп прироста составляет 0,31%.

Наибольшее число новых случаев COVID выявлено в Москве — 1925, Санкт-Петербурге — 1691, Подмосковье — 1029.

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Москве — 0,12%.

За сутки в РФ выписаны 20 351 человек после лечения от COVID-19, за все время — 5 983 405, в частности, в Москве выписано 2 599 человек, в Санкт-Петербурге — 1 846, в Подмосковье — 1 780.

За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 174 485, в частности, в Москве скончались 52 человека, в Санкт-Петербурге — 39, Краснодарском крае — 32.