ЭЛИСТА, 21 авг — ПРАЙМ. Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется", — сказал Мурашко журналистам.