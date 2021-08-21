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Эксперты разрешили вакцинировать пожилых людей "Спутником Лайт"
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Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Эксперты дали разрешение на использование... ПРАЙМ, 21.08.2021
минздрав, спутник лайт, михаил мурашко, covid-19, вакцина, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЭЛИСТА, 21 авг — ПРАЙМ. Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется", — сказал Мурашко журналистам.