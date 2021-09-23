МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 21 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 814 (8,5%) без клинических проявлений, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава Moderna предсказал окончание пандемии коронавируса

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 354 995 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 3445, в Санкт-Петербурге — 1698, Подмосковье — 936; наименьшее — в Магаданской области — 19, Ненецком автономном округе — 15, Чукотском автономном округе — 14. Наименьший суточный темп прироста наблюдается в Бурятии — он составляет 0,15%, сообщили в оперштабе.

За сутки в РФ выписаны 16 567 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 558 780 человек. В частности, в Москве выписан 1331 человек, в Подмосковье — 955, Санкт-Петербурге — 954.

Подтверждены 820 смертей с COVID-19, из них 54 в Москве, 53 в Санкт-Петербурге. За все время от коронавируса в РФ скончались 201 445 человек.