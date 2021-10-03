МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Новые штаммы коронавируса эволюционируют для лучшей передачи воздушно-капельным путем — чтобы заражать больше людей. К такому заключению пришли сотрудники Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщает газета The New York Times. Врачи объяснили, как не перепутать коронавирус с гриппом или ОРВИ

Они провели исследование 49 пациентов, инфицированных "альфа" и более ранними штаммами COVID-19. Ученые взяли у инфицированных кровь и мазки из носа, а кроме того, провели анализ качества воздуха, выдыхаемого больными в специальный аппарат Gesundheit-II. Участников исследования попросили дышать 30 минут в маске и столько же без нее.

Как показало исследование, пациенты, инфицированные "альфой", оказались способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители более ранних штаммов. Эксперт-вирусолог из Технологического института Вирджинии Линси Марр считает, что в случае с "дельтой" этот показатель может быть еще выше. "Это действительно указывает на то, что вирус развивается и более эффективно передается по воздуху", — подчеркнула эксперт. Результаты исследования также объясняют, в связи с чем индийский штамм быстро занял доминирующее положение и вытеснил другие штаммы.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что цель эволюции COVID-19 — более широкое распространение воздушно-капельным путем. Небольшие аэрозоли способны преодолевать более значительные расстояния, чем крупные капли. Поэтому вирус может оседать прямо в легких, что повышает опасность мутации для человека. Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным

Но это открытие не является чем-то неожиданным, заявил руководитель группы исследователей Винсент Мюнстер. "Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи по воздуху, чего, я думаю, все мы отчасти ожидали, и теперь видим, что это происходит в режиме реального времени", — заметил вирусолог.

Вместе с тем ученые пришли к выводу о необходимости усовершенствования защитных масок, а также призвали компании проводить вентиляцию и обеззараживание рабочих мест.