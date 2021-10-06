МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Общефедерального локдауна не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Песков назвал "абсолютно нежелательным" введение локдаунов в регионах

В стране действуют меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, отметила она.

Спикер при этом подчеркнула, что принудительной вакцинации от коронавируса не может быть и не будет.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, число случаев COVID-19 в РФ за последние сутки выросло на 25 133 до 7 662 560. При этом в стране зафиксирован очередной максимум смертей от коронавируса — 929.