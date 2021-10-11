МОСКВА 11 окт — ПРАЙМ. Уровень вакцинации от коронавируса в России непозволительно низкий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, именно этот фактор является причиной большой смертности от COVID-19 в России.
У российских граждан есть условия для спасения своей жизни путем вакцинации, подчеркнул Песков. "Президент давно взял это в свои руки. И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе", — уточнил он.
Пандемия коронавируса не уходит, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, она возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами.
https://1prime.ru/health/20211011/834934947.html
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