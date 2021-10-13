МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), отметив, что институт имени Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv. Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса

В сообщении указывается, что "Российский фонд прямых инвестиций и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи объявляют результаты анализа эффективности вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник-Лайт" против Дельта-варианта коронавируса. Статья с результатами анализа эффективности "Спутника Лайт" против Дельта-варианта направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на текущей неделе".

В фонде отметили, что, согласно данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективную защиту (протективность) против Дельта-варианта коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.