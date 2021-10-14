Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется от коронавируса
Песков: Путин ревакцинируется от коронавируса, когда получит рекомендации специалистов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет решение о повторной вакцинации от коронавируса когда получит соответствующие рекомендации от специалистов, заявид пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Вы знаете, что президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", — отметил Песков.
Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, второй компонент глава государства получил 14 апреля.
https://1prime.ru/health/20211014/834960330.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook