МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В России за сутки зафиксировали 1002 смерти пациентов с COVID-19, это новый максимум за все время пандемии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число смертей от коронавируса в РФ достигло 222 315. Ученые создали незаразный коронавирус

В Москве за сутки скончались 72 человека, в Санкт-Петербурге — 67, в Краснодарском крае — 41.

Суточный прирост COVID-19 в России также обновил максимум и составил 33 208 случаев в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2979 (9,0%) без клинических проявлений, сообщили в оперштабе. Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 7 958 384 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,42%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 6545, Санкт-Петербурге — 3088, Подмосковье — 2403; наименьшее — в Магаданской области — 18, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 14. Наименьший темп прироста зафиксирован в Магаданской области — 0,16%.

За сутки в России выписаны 21 883 человека после коронавируса, за все время — 6 981 907, говорится в сообщении. В частности, в Москве выписаны 3 637 человек, в Санкт-Петербурге — 2 245, Подмосковье — 1 558.