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Эпидемиолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России
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Рост числа заболевших коронавирусом в России связан с сезонным подъемом заболеваемости и более заразным штаммом "дельта", заявила РИА Новости заместитель директора по... ПРАЙМ, 16.10.2021
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19, роспотребнадзор
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Рост числа заболевших коронавирусом в России связан с сезонным подъемом заболеваемости и более заразным штаммом "дельта", заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Если ранее один человек инфицировал 2-3 здоровых, то при дельта-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6", — объяснила она.
Инфекционист напомнила россиянам о необходимости тщательно соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.
За прошедшие сутки в РФ выявили 33 208 случаев COVID-19, что является максимумом с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 1002 — очередной антирекорд в РФ.