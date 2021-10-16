МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Рост числа заболевших коронавирусом в России связан с сезонным подъемом заболеваемости и более заразным штаммом "дельта", заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ученые создали незаразный коронавирус

"Если ранее один человек инфицировал 2-3 здоровых, то при дельта-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6", — объяснила она.

Инфекционист напомнила россиянам о необходимости тщательно соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.

За прошедшие сутки в РФ выявили 33 208 случаев COVID-19, что является максимумом с начала пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число смертей пациентов с COVID-19 достигло 1002 — очередной антирекорд в РФ.