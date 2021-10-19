МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 740 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 492 (7,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 8 060 752 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,42%, уточнили в оперштабе.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 5700, Санкт-Петербурге — 3220, Подмосковье — 2955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5700, 2. Санкт-Петербург — 3220, 3. Московская область — 2955", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписано 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 040 481", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выздоровели 3988 человек, Санкт-Петербурге- 3096, Подмосковье — 1790.

За сутки в России скончались 1015 пациентов с коронавирусом, это новый максимум за все время пандемии, всего с ее начала умерли 225 325 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее 16 октября сообщалось, что новым максимумом смертей пациентов с COVID-19 за сутки в РФ стал показатель в 1002 скончавшихся.

"За последние сутки подтверждено 1015 смертей… За весь период по России умерло 225 325 человек", — сообщили в штабе журналистам.

В частности, в Москве за сутки подтверждено 73 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 68, Краснодарском крае — 40.