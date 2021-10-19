МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вакцинофобия не связана с марками прививок, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В России зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом

"Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок", — сказал он.

По мнению пресс-секретаря президента, если россиян до сих пор не удалось убедить в безальтернативности вакцинации от коронавируса, значит есть недоработки властей, однако вместе с тем требуется и ответственная позиция граждан РФ. Песков призвал россиян взять на себя ответственность перед теми, кто нас окружает, ответственность за их жизнь, и сделать прививку.

В Кремле считают, что государство "блестяще" справилось с обязанностью обеспечить россиян условиями для повсеместной и массовой вакцинации от COVID-19.

"Государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность", — подчеркнул Песков.

Поголовная оплата для вакцинирующихся от коронавирусной инфекции вряд ли возможна, уже практикуется избирательная в форме лотерей, отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков также заявил о готовности России допустить на свой рынок иностранные вакцины от COVID-19. Однако для этого необходимо обоюдное признание российских препаратов со стороны других государств.

Он отметил, что отсутствие иностранных вакцин в Ф не отражается на темпах прививочной кампании.