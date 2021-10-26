МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 в России серьезная во всех субъектах РФ, заболеваемость очень высокая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 32 регионах

"Сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь", — рассказал он.

По словам Мишустина, сейчас крайне важно наращивать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус, потому что иначе справиться с распространением этой инфекции невозможно. "Более того, необходимо на должном уровне поддерживать уровень тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших", указал он.

Председатель российского правительства поручил главам регионов проконтролировать ситуацию с вакцинацией и тестированием на коронавирус в нерабочие дни. Мурашко сообщил о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19

"Прошу глав субъектов РФ внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни", — сказал российский премьер.

Мишустин отметил, что кабмин выделил дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения для лечения пациентов с COVID-19. Кроме того, власти РФ закупят 500 тысяч противовирусных лекарств для медучреждений.