МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 в России серьезная во всех субъектах РФ, заболеваемость очень высокая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку, и врачи борются за их жизнь", — рассказал он.
По словам Мишустина, сейчас крайне важно наращивать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус, потому что иначе справиться с распространением этой инфекции невозможно. "Более того, необходимо на должном уровне поддерживать уровень тестирования, чтобы вовремя выявлять заболевших", указал он.
Председатель российского правительства поручил главам регионов проконтролировать ситуацию с вакцинацией и тестированием на коронавирус в нерабочие дни.
"Прошу глав субъектов РФ внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни", — сказал российский премьер.
Мишустин отметил, что кабмин выделил дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения для лечения пациентов с COVID-19. Кроме того, власти РФ закупят 500 тысяч противовирусных лекарств для медучреждений.
https://1prime.ru/health/20211026/835043264.html
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