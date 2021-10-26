МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Прирост заболеваемости во всех федеральных округах РФ составляет от 8 до 15%. Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации и тестирования на COVID-19

"В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов", — сказала она.

При этом во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса некоторых категорий граждан, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По данным Поповой, доля столичных регионов увеличилась, на Москву и Санкт-Петербург приходится 35,7% всех заболевших COIVID-19.

Попова также отметила, что не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-тестов в течение суток, в некоторых субъектах результатов ждут до 5 дней.