МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Прирост заболеваемости во всех федеральных округах РФ составляет от 8 до 15%.
"В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов", — сказала она.
При этом во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса некоторых категорий граждан, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По данным Поповой, доля столичных регионов увеличилась, на Москву и Санкт-Петербург приходится 35,7% всех заболевших COIVID-19.
Попова также отметила, что не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-тестов в течение суток, в некоторых субъектах результатов ждут до 5 дней.
https://1prime.ru/health/20211026/835043576.html
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