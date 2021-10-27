МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В условиях эпидемии обязательной вакцинации, в соответствии с законодательством РФ, подлежат сотрудники ряда профессий, которые общаются с большим количеством людей, принудительно вакцинировать всех граждан запрещает закон, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной и бесплатной

Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Это противоречит законодательству и Конституции", — сказал Круглый о предложении вакцинировать всех граждан в обязательной порядке. Он также отметил, что это было бы сложно администрировать.

"Нужно строго соблюдать законодательство России. В соответствии с законом об иммунопрофилактике в условиях эпидемии представители определенных профессий подлежат обязательной вакцинации, и этот закон у нас соблюдается", — сказал парламентарий. Минздрав одобрил введение "Спутника Лайт" вместе с вакциной от гриппа

Он подчеркнул, что нужно ликвидировать дефицит информации для граждан, сообщать для их сведения, сколько человек заболело, сколько привито. "Нужно постоянно транслировать, что в отделениях реанимации больных столько-то, из них вакцинированных столько-то, чтобы все понимали, что это сотые процента. И блокировать источники информации, которые распространяют лживую информацию о прививках", — подчеркнул Круглый, отметив, что не хватает и общей информации, сколько больных по стране находятся в реанимации.

Он выразил надежду, что к Новому году "рост заболеваемости спадет". Сенатор также поддержал ужесточение требований к гражданам в плане использования QR-кодов для допуска в публичные места. "Я это приветствую. Это не нарушение прав тех, кто не привился, это мотивирование их поставить вакцину. Подобные требования, наоборот, защищают непривитых граждан", — отметил политик.

Круглый затруднился спрогнозировать, когда количество привитых в РФ достигнет 80%. При этом он отметил, что "в связи с этой ситуацией люди стали больше вакцинироваться".

Он посетовал, что ряд россиян, вместо того, чтобы использовать нерабочие дни для карантина, решила отдохнуть на курортах. "Это неправильно, люди не оценивают ситуацию объективно", — сказал сенатор. Вместе с тем, политик считает, что "запретить нельзя, людей нужно убеждать".