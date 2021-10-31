МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Максимум новых случаев COVID-19 за сутки отмечен в РФ — 40 993, рост до 8 513 790, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 40 993 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 622 (8,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 8 513 790 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,48.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве — 7603, Санкт-Петербурге — 3597 и Московской область — 2737.

Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области — 37, Чукотском автономном округе — 19, Ненецком автономном округе — 18.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии и на Камчатке, он составил 0,17% и 0,21% соответственно.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,17%; 2. Камчатский край — 0,21%; 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва — 0,26%", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 115 человек, за весь период выписано по выздоровлении по России — 7 358 539. В частности, в Москве выписаны 5050 человек, в Подмосковье — 2574, в Санкт-Петербурге — 1884.

За последние сутки подтверждено 1158 смертей, за весь период по России умерли 238 538 человек. В частности, в Москве за сутки подтверждены 94 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 82, в Московской области — 43.