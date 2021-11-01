МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. В России складывается сложная ситуация с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оборонного совещания в Сочи. Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов

Ежедневно в стране выявляют более 40 тысяч заболевших в день, такого никогда не было, подчеркнул глава государства.

По его словам, вспышки COVID-19 связаны с тем, что граждане РФ вовремя не сделали ревакцинацию.

Владимир Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией. В России сейчас разрабатываются препараты для лечения COVID-19, в ближайшее время они будут использованы, добавил президент РФ.