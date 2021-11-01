Ежедневно в стране выявляют более 40 тысяч заболевших в день, такого никогда не было, подчеркнул глава государства.
По его словам, вспышки COVID-19 связаны с тем, что граждане РФ вовремя не сделали ревакцинацию.
Владимир Путин поручил Минобороны оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией. В России сейчас разрабатываются препараты для лечения COVID-19, в ближайшее время они будут использованы, добавил президент РФ.
https://1prime.ru/health/20211101/835091856.html
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