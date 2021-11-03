МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали тест, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию от COVID-19, сообщил глава центра Александр Гинцбург. Средний чек на ПЦР-тест в России подорожал на треть

По его словам, в эпидемцентре разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, с помощью которого можно выяснить, действительно ли человек был вакцинирован от COVID-19.

Маркером вакцинации служат антитела к оболочке вектора адено 26-му, поскольку первый компонент "Спутника V" сделан на его основе. Благодаря тому, что вектор встречается у людей крайне редко, наличие антител к адено 26-му подтверждает вакцинированность, объяснил глава центра.

"А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", — утверждает эксперт.

За месяц, в течение которого в эпидемцентре проводится этот анализ, было протестировано 50-60 человек. В ходе тестирования антитела к адено 26-му не были найдены в анализах 80% пациентов в реанимациях, которые предоставляли данные о якобы пройденной вакцинации.