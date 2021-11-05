МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Власти Приморья ужесточают антиковидные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19, и с 8 ноября приморцам запрещается посещать без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании промтоварные магазины, парикмахерские, сауны, салоны красоты, гостиницы и спа-салоны, сообщает пресс-служба правительства региона. В Кремле прокомментировали новые антиковидные меры

По данным руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, наибольший рост заболеваемости в регионе среди взрослого населения зафиксирован в Приморье у граждан от 18 до 29 лет — 33,2%, а также 30-49 лет — 13,1%.