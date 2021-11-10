МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создает препарат из антител для лечения COVID-19, заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург. Глава Pfizer не исключил необходимости ежегодной ревакцинации от COVID

"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", — сообщил Гинцбург.

Также он рассказал, что в январе 2022 года центр приступит к клиническим испытаниям нового препарата, которые планирует завершить в течение трех-четырех месяцев.