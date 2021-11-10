МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создает препарат из антител для лечения COVID-19, заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.
"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", — сообщил Гинцбург.
Также он рассказал, что в январе 2022 года центр приступит к клиническим испытаниям нового препарата, которые планирует завершить в течение трех-четырех месяцев.
https://1prime.ru/health/20211110/835168049.html
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