МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Переговоры по началу производства российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Сирии начнутся в ближайшие дни, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности Сирийской Арабской Республики Зияд Саббаг. Вопрос о применении назальной вакцины решится в ходе исследований

"В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны", — заявил он.

Также Саббаг рассказал о планах по формированию совместной комиссии, которая будет координировать организационные вопросы для начала производства вакцины. При этом он отметил, что "российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии".