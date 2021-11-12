МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия, скорее всего, справится с пандемией COVID-19 в 2022 году, хотя вирус никуда не денется, и вспышки еще будут, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Российские военные ученые создали БАД, эффективный против COVID-19

Он отметил, что пандемия не будет с нами жить всегда. "Я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется", — заявил вирусолог.