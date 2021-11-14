МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло более чем на 38 823 тысячи во всех 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 060 (7,9%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 9 070 674 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,43%. Россиянам рассказали, как часто нужно ревакцинироваться от коронавируса

Наибольшее в России число случаев выявлено в Москве — 3734, Санкт-Петербурге — 3144 и Московской области — 2955; наименьшее — в Магаданской области — 39, Чукотском и Ненецком автономных округах — 20 и 16 соответственно.

За сутки в России подтверждены 1219 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 255 386, сообщили в оперштабе. Из них в Москве — 95, в Санкт-Петербурге — 80, в Московской области — 59.

"За весь период по России умерло 255 386 человек", — говорится в сообщении.

Ввыписаны после коронавируса более 29,8 тысячи человек, за все время с начала пандемии — 7,78 миллиона. В частности, в Москве за сутки выписаны 6 473 человека, в Подмосковье — 2 551, в Санкт-Петербурге — 1 575.