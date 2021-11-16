МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 36 818 до 9 145 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с пятью странами

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 36 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 438 (6,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зафиксировано 9 145 912 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,4%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606), Подмосковье (2043).

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 33, Чукотском автономном округе — 20, Ненецком автономном округе — 16.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,11%, Москва занимает второе место, республика Алтай — третье.

За сутки в России выписаны 34 161 человек после COVID-19, за все время поправились 7 846 448 человек.

В частности, в Москве выписали 7 387 человек, в Санкт-Петербурге — 3 419, Подмосковье — 2 553.

В штабе обратили внимание на корректировку данных по выздоровевшим на 15 ноября в связи с технической ошибкой.

"По состоянию на 15 ноября количество выздоровевших в Магаданской области — 27 вместо 297. Количество выздоровевших в целом по стране на 15 ноября за сутки 27 702 (вместо 27 972). Общее количество выздоровевших по стране на 15 ноября 7 812 287 (вместо 7 812 557)", — уточнили в штабе.

Подтверждены 1240 смертей с COVID-19, за все время умерли 257 837 человек с этим заболеванием.

В частности, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге — 78, Подмосковье — 54.