МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Нерабочие дни дали очень хороший эффект в Москве, рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффект от режима нерабочих дней из-за коронавируса в столице.
По его словам, эффект был "очень хороший", заболеваемость COVID-19 в городе снизилась в два раза.
"Это реальный эффект, и снижение коронавируса в Москве продолжается", — заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, на 22 октября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 67,1%. При этом вакцинацию первым компонентом прошли 6 080 506 человек, обоими — 5 538 247 человек.