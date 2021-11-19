МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Нерабочие дни дали очень хороший эффект в Москве, рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффект от режима нерабочих дней из-за коронавируса в столице. Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве упал вдвое после нерабочих дней

По его словам, эффект был "очень хороший", заболеваемость COVID-19 в городе снизилась в два раза.

"Это реальный эффект, и снижение коронавируса в Москве продолжается", — заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, на 22 октября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 67,1%. При этом вакцинацию первым компонентом прошли 6 080 506 человек, обоими — 5 538 247 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве был выявлен 3371 новый случай коронавируса — максимальный показатель среди регионов.