МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию распространению инфекции COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела переговоры с делегацией из Израиля о взаимодействии в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID-19. Стороны обменялись данными по ситуации в своих странах и выявленных штаммах.
Указывается, что достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии инфекции COVID-19.
При этом стороны констатировали, что только вакцинация может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. "Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости", — говорится в сообщении.
В работе израильской делегации приняли участие министр туризма Йоэлем Развозов, руководитель штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.
https://1prime.ru/health/20211121/835284249.html
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