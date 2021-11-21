МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию распространению инфекции COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ученые выяснили, кому не страшен COVID-19

Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела переговоры с делегацией из Израиля о взаимодействии в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая COVID-19. Стороны обменялись данными по ситуации в своих странах и выявленных штаммах.

Указывается, что достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии инфекции COVID-19.

При этом стороны констатировали, что только вакцинация может остановить пандемию и предотвратить тяжелое течение болезни. "Именно благодаря масштабной вакцинации Израилю удалось избежать локдауна во время четвертой волны подъема заболеваемости", — говорится в сообщении.

В работе израильской делегации приняли участие министр туризма Йоэлем Развозов, руководитель штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией профессор Салмон Зарка и директор департамента лабораторной диагностики Минздрава Израиля Йишай Руфь.