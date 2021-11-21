МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 36 970, в том числе активно 2 463 (6,7%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Хирург рассказал, может ли медицинская маска изменить форму носа и ушей

Отмечается, что за всю пандемию в стране зарегистрированы 9 331 158 случаев заболевания. Темп прироста коронавируса составил 0,4%.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве — 3 438, Санкт-Петербурге — 2 496, Подмосковье — 1 909; наименьшее — в Калмыкии —31, Ненецком и Чукотском автономных округах — 16 и 10 соответственно. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии — 0,09%, сообщили в оперштабе.

За сутки в России подтверждены 1 252 смерти с COVID-19, за все время — 264 095. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве — 97, Санкт-Петербурге — 74.

Выписаны 32 504 человека после COVID-19, из них в Москве — 6081 человек, в Подмосковье — 2 058, в Санкт-Петербурге — 1 614. За все время после COVID-19 в России было выписано 8 024 930 человек.