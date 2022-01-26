МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство России одобрило дополнительный пакет мер по борьбе с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания кабмина под председательством президента России Владимира Путина.

Она подчеркнула, что решение принято в качестве ответа на меняющуюся ситуацию, и что в разработке принимали участие федеральные органы исполнительной власти, а также регионы страны. Новые меры включают в себя пять блоков мер реагирования, в том числе финансовую поддержку регионов и федеральных органов власти.