МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 113 122, умерло 668 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 113 122 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 668 человек", — говорится в сообщении.

Российские врачи госпитализировали за сутки 14 570 человек с COVID-19.

"По состоянию на 29 января 2022 года в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 14 570 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,7%", — говорится в сообщении. В Москве за сутки госпитализировано 1419 человек с COVID

Уточняется, что увеличение госпитализации произошло в 46 регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечается в 37 регионах России.

Дополняется, что распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 78 регионах страны.