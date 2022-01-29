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В России выявлено более ста тысяч новых случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 113 122, умерло 668 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "Выявлено 113... ПРАЙМ, 29.01.2022
общество , здоровье, новости, оперштаб по борьбе с коронавирусом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 113 122, умерло 668 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 113 122 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 668 человек", — говорится в сообщении.
Российские врачи госпитализировали за сутки 14 570 человек с COVID-19.
"По состоянию на 29 января 2022 года в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 14 570 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,7%", — говорится в сообщении.
Уточняется, что увеличение госпитализации произошло в 46 регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах. Снижение количества госпитализаций отмечается в 37 регионах России.
Дополняется, что распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 78 регионах страны.