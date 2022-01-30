МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Повторные заражения COVID-19 связаны с появлением его новых вариантов, заявил РИА Новости вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Эксперт рассказал о развитии пандемии после "омикрона"

Он отметил, что "дельта" сильнее выделяется инфицированными людьми, а "омикрон" еще хуже предотвращается вакцинами. По словам Нетесова, пришли новые штаммы COVID-19, которые преодолевают вакцинный иммунитет, в наибольшей степени у тех, кто вакцинировался больше полугода назад.

Вирусолог подчеркнул, что "омикроном" можно заразиться повторно. Но, как отмечалось, заболевают главным образом давно вакцинированные, а также вакцинированные всего двумя инъекциями. При этом "тяжелые случаи наблюдаются в подавляющей массе у невакцинированных людей", заключил Нетесов.