МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлены 141 883 новых случая COVID-19, скончались 678 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 141 883 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 678 человек", — говорится в сообщении.

За сутки в России госпитализированы 17 201 человек с COVID-19, на 1,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Названы основные места распространения "омикрона"

"По состоянию на 2 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 17 201 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,6%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что снижение числа госпитализаций произошло в 42 регионах, увеличение — в 40, не изменилась ситуация в трех регионах.

Число регионов РФ, где есть "омикрон", не изменилось за сутки и по-прежнему составляет 83 субъекта, следует из данных оперативного штаба.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах страны", — говорится в сообщении.

Согласно данным, приведенным штабом накануне, число таких регионов также составляло 83.За сутки в России выписаны 48 426 человек после COVID-19, на 20,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 48 426 человек или на 20,2% больше по сравнению с 1 февраля 2022 года", — говорится в сообщении. Врач перечислил признаки COVID, при которых нужно вызывать скорую помощь

Что же касается Москвы, то здесь за последние сутки было выявлено 23 784 случая COVID-19, умерли 78 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 23 784, госпитализированы — 1617 человек, выздоровели — 11 475 человек, 78 человек умерли за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 402 668 случая коронавируса, выздоровели 1 981 801 человек, умерли 39 116 человек.

Также за прошедшие сутки в Московской области число заражённых коронавирусом выросло на 10 188 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 10 188 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 37 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 11 475 человек.