МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 7% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. За сутки в России выявлено 177 282 случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1 566 человек. С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 576 человек.

В городе выздоровели ещё 13 840 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 021 805. Выявлено 22 444 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 7%.

В столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Москва по-прежнему является регионом с самой высокой заболеваемостью в стране. На втором месте Санкт-Петербург — 21 780, на третьем — Московская область — 11 701.