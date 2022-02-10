МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 197 076 новых случаев COVID-19, скончался 701 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 197 076 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 701 человек", — говорится в сообщении.

Распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах РФ, его доля среди выявленных случаев COVID — 70%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации, удельный вес которого среди выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 70%", — говорится в сообщении. Названы смертельно опасные симптомы "омикрона" у детей

В штабе отметили, что в этой связи Роспотребнадзором по поручению правительства РФ организована работа по обеспечению экспресс-тестами регионов страны.

Более 19,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 3,63% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 10 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 19 446 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,63%", — говорится в сообщении.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионе, ситуация осталась без изменений в двух субъектах, увеличение произошло в 32 субъектах.

Более 106 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за сутки, это на 9,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 106 092 человека, или на 9,2% больше в сравнении с 9 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В Москве за последние сутки выявлены 22747 случаев COVID-19, умерло 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 22747, госпитализировано — 1374 человека, выздоровело — 24364 человека, 84 человека умерло за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Накануне было выявлено 11521 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2558503 случая коронавируса, выздоровели 2118897 человек, умерли 39768 человек.