МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 97 455 новых случаев COVID-19, умерли 784 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 97 455 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 784 человека", — говорится в сообщении.

По состоянию на 2 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 11 754 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,8%.

Уточняется, что число госпитализаций снижается в 53 регионах, растет в 32.

Выздоровело за сутки 183 530 человек, или на 6,2% больше по сравнению с 1 марта 2022 года.

Регионы с самой высокой заболеваемостью:

Свердловская область — 4 868

Санкт-Петербург — 4 514

Самарская область — 4 061

Республика Башкортостан — 3 352

Нижегородская область — 3 099