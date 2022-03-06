Оперштаб: за сутки в России выявлено 79 863 новых случаев COVID
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 79 863 новых случаев COVID-19, умерли 744 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 79 863 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 744 человека", — говорится в сообщении.
Почти 8,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, на 11,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 6 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 242 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%", — говорится в сообщении.
Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах Российской Федерации.
Более 149 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровели за сутки 149 060 человек, или на 4,3% меньше по сравнению с 5 марта 2022 годом", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/health/20220306/836282547.html