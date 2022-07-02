МОСКВА, 2 июл- ПРАЙМ. В настоящее время полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской помощи в ряде частных медицинских организаций. Среди них есть и стоматологические клиники, рассказывает агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры", преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова. Юрист рассказала, как оформить в собственность "лишние" сотки земли

По ее словам, для получения медицинской помощи в частных центрах может потребоваться направление от лечащего врача. При этом возможности бесплатной медицины "строго ограничены тарифами и программой госгарантий". Например, стоматологическая помощь по ОМС ограничена тарифом на медицинскую услугу.

Фонд ОМС дает частной стоматологической клинике государственное задание — тот объем услуг, который она за год должна сделать по тарифу за одну условную трудовую единицу, поясняет эксперт. Методы лечения платные, и по ОМС тоже зачастую различаются. "Стоматологические заболевания лечатся по единому стандарту, однако применение некоторых методик по территориальной программе ограничено, — отмечает юрист. — Например, пломбировка корневого канала гуттаперчей с латеральной конденсацией — это дорогостоящая методика. И если ее применять при лечении по полису, тарифа территориальной программы просто не хватит".

То есть в частной клинике пациент с полисом ОМС имеет возможность получить такие же услуги, какие он мог бы получать в стенах государственного или муниципального учреждения. "При этом частные клиники, работающие по ОМС, обязаны сообщить пациенту, какие услуги он может получить по полису ОМС, а какие — выбрать платно, — рассказывает специалист. — Естественно, платная услуга выполняется на иных условиях, чем услуга по ОМС". Россиянам рассказали, кому сократят рабочий день в жару

Также следует помнить, что неотложную медицинскую помощь (например, лечение флюса зуба) и частная стоматологическая клиника обязана провести бесплатно. "Медицинские работники не могут отказывать в оказании экстренной медицинской помощи, даже если у человека нет денег ее оплатить, — предупреждает Рыжкова. — За такой отказ предусмотрена административная и уголовная ответственность".