МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россияне, которые не были привиты от коронавируса, а также не болели им, при возвращении в Россию по-прежнему должны заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест на COVID-19, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Россиянам напомнили, какой налог надо уплатить до 15 июля

"Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что если у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно.

Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, добавили в ведомстве.