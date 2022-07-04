МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россияне, которые не были привиты от коронавируса, а также не болели им, при возвращении в Россию по-прежнему должны заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест на COVID-19, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест", — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что если у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно.
Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/health/20220704/837379994.html
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