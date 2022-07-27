Россия передала странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян
Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия передала ряду стран СНГ тест-системы для выявления оспы обезьян, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану", — говорится в сообщении.
Как уточняется, тесты были произведены ГНЦ "Вектор", который изготовил их в оперативном порядке. Сегодня тестирование доступно россиянам во всех регионах страны.
К концу июля Россия передаст тесты также Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго, отметили в ведомстве.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус расценил вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения.
В России первый случай оспы обезьян выявили 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы. По сообщениям Роспотребнадзора, возможность распространения оспы обезьян в России купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.
https://1prime.ru/health/20220727/837618754.html
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