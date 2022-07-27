МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия передала ряду стран СНГ тест-системы для выявления оспы обезьян, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Попова оценила риски распространения оспы обезьян в России

"Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану", — говорится в сообщении.

Как уточняется, тесты были произведены ГНЦ "Вектор", который изготовил их в оперативном порядке. Сегодня тестирование доступно россиянам во всех регионах страны.

К концу июля Россия передаст тесты также Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго, отметили в ведомстве.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус расценил вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

В России первый случай оспы обезьян выявили 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы. По сообщениям Роспотребнадзора, возможность распространения оспы обезьян в России купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.