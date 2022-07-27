МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Специалисты государственного научного центра "Вектор" выделили штамм вируса оспы обезьян из образцов, взятых у единственного в стране заболевшего. Россия передала странам СНГ тесты для выявления оспы обезьян

"Да, из клинического образца заболевшего учёные ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора выделили штамм вируса оспы обезьян", — рассказали РИА Новости в центре.

Как отмечается в сообщении, выделенный штамм отличает низкая летальность, используемая в России тест-система успешно его выявляет.

Сейчас "Вектор" проверяет эффективность вакцины "ОртопоксВак" против выделенного штамм вируса, добавили в сообщении.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус расценил вспышку оспы обезьян как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения.

В России первый случай оспы обезьян выявили 12 июля. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы. По сообщениям Роспотребнадзора, возможность распространения оспы обезьян в России купирована, все контактировавшие с первым заболевшим россиянином находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.