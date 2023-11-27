МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин утвердил компании, самостоятельно определяющие раскрываемые данные

Протоколом вводится новое понятие "экстренные фитосанитарные меры", такие меры применяются в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов Союза и представляющих фитосанитарный риск.

Определены случаи, при которых государство-член ЕАЭС вправе вводить экстренные фитосанитарные меры на своей территории с последующим уведомлением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за которой закрепляется полномочие по введению экстренных фитосанитарных мер на территории ЕАЭС.

Протоколом предусмотрено, что ЕЭК разрабатывает программу совместных действий государств — членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, утверждаемую Евразийским межправительственным советом, и впоследствии осуществляет мониторинг ее реализации.

ЕЭК наделяется полномочием по утверждению порядка выдачи в форме электронного документа разрешения на экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых введено автоматическое лицензирование (наблюдение). При этом разрешения, выданные уполномоченным органом одного государства — члена ЕАЭС, признаются всеми другими государствами-членами ЕАЭС. Устанавливается правило о взаимном признании государствами-членами ЕАЭС электронной цифровой подписи (электронной подписи) для обеспечения беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков государств-членов ЕАЭС к участию в закупках, проводимых в электронном формате.