МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Путин утвердил компании, самостоятельно определяющие раскрываемые данные

Протоколом вводится новое понятие "экстренные фитосанитарные меры", такие меры применяются в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов Союза и представляющих фитосанитарный риск.

Определены случаи, при которых государство-член ЕАЭС вправе вводить экстренные фитосанитарные меры на своей территории с последующим уведомлением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за которой закрепляется полномочие по введению экстренных фитосанитарных мер на территории ЕАЭС.

Протоколом предусмотрено, что ЕЭК разрабатывает программу совместных действий государств — членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, утверждаемую Евразийским межправительственным советом, и впоследствии осуществляет мониторинг ее реализации.

ЕЭК наделяется полномочием по утверждению порядка выдачи в форме электронного документа разрешения на экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых введено автоматическое лицензирование (наблюдение). При этом разрешения, выданные уполномоченным органом одного государства — члена ЕАЭС, признаются всеми другими государствами-членами ЕАЭС. Устанавливается правило о взаимном признании государствами-членами ЕАЭС электронной цифровой подписи (электронной подписи) для обеспечения беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков и поставщиков государств-членов ЕАЭС к участию в закупках, проводимых в электронном формате.