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ФАС утвердила на 2018 г надбавку 2% к грузотарифу РЖД плюс дополнительную 1,5%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) во вторник утвердило сохранение в 2018 году целевой надбавки к грузовому тарифу РЖД 2% и введение дополнительной надбавки в 1,5%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"ФАС утвердила надбавку и допиндексацию тарифов ОАО "РЖД". Решение принято правлением ФАС с учетом мнения Совета потребителей", - говорится в сообщении службы. Соответствующий приказ правления утвержден 26 декабря.

"Приказом предусмотрено сохранение на 2018 год дополнительной целевой надбавки в размере 2% индексации всех тарифов сборов и плат за перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов для финансирования мероприятий по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта", - сообщили в ФАС.

"Также приказ предусматривает введение коэффициента дополнительной индексации к действующим тарифам, сборам и плате для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства", - добавили в ФАС, уточнив, что дополнительная индексация составит 1,5%.

Правительство РФ в начале декабря после долгих дискуссий определило, что грузовой тариф РЖД в 2018 году будет проиндексирован на 3,9% с допнадбавкой 1,5%. Дополнительная целевая надбавка 2% на капремонт инфраструктуры, данная в 2017 году, вычитаться из базы индексации не будет. Верхняя граница тарифного коридора РЖД будет снижена до 8% с 10%.

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