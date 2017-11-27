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Группа "Аэрофлот" в январе-ноябре увеличила перевозки на 16%


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" за январь-ноябрь 2017 года увеличила перевозки пассажиров на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,4 миллиона человек, сообщила компания.

За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" AFLT перевезла 30,3 миллиона пассажиров, что на 13,8% больше в годовом выражении. Пассажирооборот группы увеличился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании – на 11,3%.

В ноябре группа "Аэрофлот" перевезла 3,7 миллиона пассажиров, что на 11,4% превышает результат за ноябрь прошлого года. Количество перевезенных авиакомпанией "Аэрофлот" пассажиров за этот месяц составило 2,6 миллиона человек - рост на 11,8%.

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