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Грузооборот морских портов РФ в 2017 г вырос на 9%


Компании / Индустрия

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России с начала года увеличился на 9% в годовом выражении и составляет 780 миллионов тонн, сообщается в новогоднем поздравлении на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

"Перевалка грузов в морских портах Российской Федерации достигла отметки в 780 миллионов тонн, что составило около 9% прироста по отношению к прошлому году", - говорится в сообщении.

В августе министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что грузооборот портов РФ по итогам 2017 года приблизится к 800 миллионам тонн.

В 2016 году грузооборот морских портов России увеличился на 6,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 721,9 миллиона тонн, сообщало Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

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