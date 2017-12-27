Nissan отзывает 106 тыс автомобилей в РФ

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Nissan отзывает 106,34 тысячи автомобилей в РФ из-за проблем с газогенератором подушки безопасности, сообщает Росстандарт в среду.

Отзыву подлежат автомобили Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trall, произведенные с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года.

"Причиной отзыва автомобилей Nissan является нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности для переднего пассажира, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температурой. В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон", - говорится в сообщении.

Автомобили будут проверены, и при необходимости будет проведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира.

Ранее, 25 декабря, Росстандарт сообщал, что Nissan отзывает в РФ почти 128 тысяч автомобилей Note и Tiida в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя.