СМИ: Airbus прекратит производство самолетов A380, если не получит заказ от Emirates

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Авиастроительный концерн Airbus разрабатывает план поэтапного прекращения производства пассажирского самолета A380 на случай, если не получит большой заказ на них от авиакомпании Emirates, пишет агентство Рейтер со ссылкой источники.

"Если сделка с Emirates не состоится, Airbus начнет процесс прекращения производства A380", - сказал агентству один из них. Он также добавил, что такой шаг объясняется низким спросом на данные самолеты.

В ноябре Airbus и Emirates приостановили переговоры по новому заказу на 36 самолетов A380 на сумму 16 миллиардов долларов. По данным агентства, сейчас они возобновились, однако пока нет гарантии, что сделка будет заключена.

Агентство также отмечает, что ряд авиакомпаний, в частности British Airways, проявили интерес к A380. Однако Airbus не готов поддерживать производство самолетов без уверенности в том, что получит крупный заказ от Emirates.

Ожидается, что завершение производства будет постепенным. По расчетам агентства, имеющиеся заказы позволят компании продолжать производство A380 до 2020 года.

В 2014 году Emirates отменила заказ на 70 Airbus A350 на сумму 16 миллиардов долларов. На данный момент во флоте Emirates насчитывается 100 Airbus A380, еще ожидается поставка 42.